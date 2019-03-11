10 марта по всей России отмечали Широкую Масленицу. В Барнауле в этот день выдалась теплая солнечная погода, и тысячи горожан приняли участие в различных праздничных гуляньях. Как это было, смотрите в фоторепортаже из Instagram.
Кто хорошо поработал-тот сегодня хорошо и отдохнул!!)) 🙃🙃😋😋🤟🤟💪💪Выбрались с друзьями на Масленицу. 🥞🥞🥞Песен напелись, в игры наигрались, хороводы нахороводились, блинов наелись, чучело сожгли💣💣💣Проводили зимушку достойно! А также заехали в парк и прокатились на колесе обозрения. Никогда ещё ранней весной не каталась на нем, непривычно))😊😊🙃🙃А как вы провели этот день друзья?? #масленица2019🥞 #проводызимы❄️☃️ #горнаяаптекабарнаул #паркарлекино🎡 #воскресеньеденьсемьи 😋
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