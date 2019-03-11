10 марта по всей России отмечали Широкую Масленицу. В Барнауле в этот день выдалась теплая солнечная погода, и тысячи горожан приняли участие в различных праздничных гуляньях. Как это было, смотрите в фоторепортаже из Instagram.

Публикация от Конищев Андрей (@konishevandrei7313) 10 Мар 2019 в 5:25 PDT

Публикация от Надежда Печенька (@nadezhdapechenka) 10 Мар 2019 в 8:48 PDT

Проводили зиму ☀️🥞🌱 Публикация от yana_zharihina (@yana_makarova88) 10 Мар 2019 в 9:37 PDT

#масленница#прощание# Публикация от Наталья Романова (@nataliaromanova96) 10 Мар 2019 в 7:13 PDT

Публикация от Анжелика (@anzhelika_zelenkova02) 10 Мар 2019 в 7:52 PDT

#проводызимы Публикация от Марина_ Штреймель (@sovyata828) 10 Мар 2019 в 6:16 PDT

Проводили зиму!#масленница#паркарлекино#барнаульный#сжигаемчучело#проводызимы#праздником#прощайзима#барнаул Публикация от Мария Назарова (@marinazarova__m) 10 Мар 2019 в 3:23 PDT

Зиму проводили, весну встретили Публикация от Виктория (@viktoria.569) 10 Мар 2019 в 5:19 PDT

Вот и всё.... Публикация от ИРИНА (@petelka68_) 10 Мар 2019 в 5:39 PDT