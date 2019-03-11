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Бийчанин лишился 400 тысяч рублей, поверив лжесотруднице банка

, ИА "Амител"
Жертвой обмана мошенников оказался 51-летний мужчина
Полиция в очередной раз призывает граждан не сообщать свои личные данные незнакомцам / Фото: vechorka.ru

Полиция в очередной раз призывает граждан не сообщать свои личные данные незнакомцам / Фото: vechorka.ru

Житель Бийского района лишился более 400 тысяч рублей, которые были похищены с его банковской карты.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, жертвой злоумышленников стал 51-летний мужчина. На мобильный телефон гражданина поступил звонок от девушки, которая представилась сотрудником службы безопасности банка.

По ее словам, клиенту необходимо было заблокировать карту, так как неизвестные пытались списать с нее денежные средства.

Под этим предлогом женщина запросила у потерпевшего номер карты, контрольные цифры и код из СМС. Сразу после получения этих данных связь прервалась, а со счета бийчанина было списано 403 572 рубля.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть внимательными и осторожными при получении телефонных звонков от незнакомцев. Не стоит сообщать личные данные, пароли и коды из СМС. В противном случае вы можете лишиться своих сбережений.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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11.03.2019 13:41
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