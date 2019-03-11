Алтайская лыжница Яна Кирпиченко взяла третью бронзу на Универсиаде

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала еще одну медаль Всемирной зимней универсиады. Наша спортсменка взяла бронзу в гонке на 15 километров свободным стилем.

Чемпионкой стала другая российская лыжница Алиса Жамбалова.

Напомним, ранее Яна Кирпиченко завоевала в Красноярске три награды. Барнаульская лыжница выиграла золото в эстафете, а также стала бронзовым призером на дистанциях пять километров классическим стилем и в гонке преследования на пять километров.