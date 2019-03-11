Депутат Верховной рады Сергей Лещенко спрогнозировал бегство из страны Петра Порошенко в случае, если он проиграет выборы, сообщает lenta.ru.
По его словам, такой исход вероятен в связи с запросом на его наказание, как в стане его политических конкурентов, так и в народе.
Президенту ставят в вину коррупцию и продвижение интересов своих "друзей", причем далеко не всегда в рамках закона.
Лещенко даже назвал две страны, где может скрыться от правосудия Порошенко. Это может быть Испания или Молдавия, считает политик.
Примечательно, что это уже не первый прогноз грядущего бегства. Ранее аналогичное заявление сделал экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Комментарии
Путину такой вид опасности совершенно не грозит. Хотя тот же Чеушеску тоже наверно думал что неуязвим а оно вон как вышло или Николай 2 и в самых диких фантазиях не думал что так оно обернётся. Так что тут не угадать.
АБОРИГЕН одновременно против Сталина и против Путина. Ни вашим, ни нашим. Советский союз плохо и путинский либерализм - тоже плохо. Что-же тебе вообще хорошо на этом свете?