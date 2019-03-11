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Названы страны, куда может сбежать Порошенко после выборов

, ИА "Амител"
Депутат Верховной рады назвал две страны, где может скрыться нынешний президент Украины
Петру Порошенко грозит наказание в случае, если он проиграет выборы / Фото: sharij.net

Петру Порошенко грозит наказание в случае, если он проиграет выборы / Фото: sharij.net

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко спрогнозировал бегство из страны Петра Порошенко в случае, если он проиграет выборы, сообщает lenta.ru.

По его словам, такой исход вероятен в связи с запросом на его наказание, как в стане его политических конкурентов, так и в народе.

Президенту ставят в вину коррупцию и продвижение интересов своих "друзей", причем далеко не всегда в рамках закона.

Лещенко даже назвал две страны, где может скрыться от правосудия Порошенко. Это может быть Испания или Молдавия, считает политик.

Примечательно, что это уже не первый прогноз грядущего бегства. Ранее аналогичное заявление сделал экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

11.03.2019 13:45
АБОРИГЕН

Путину такой вид опасности совершенно не грозит. Хотя тот же Чеушеску тоже наверно думал что неуязвим а оно вон как вышло или Николай 2 и в самых диких фантазиях не думал что так оно обернётся. Так что тут не угадать.

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11.03.2019 14:04
- гость -

АБОРИГЕН одновременно против Сталина и против Путина. Ни вашим, ни нашим. Советский союз плохо и путинский либерализм - тоже плохо. Что-же тебе вообще хорошо на этом свете?

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