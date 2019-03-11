Депутат Верховной рады Сергей Лещенко спрогнозировал бегство из страны Петра Порошенко в случае, если он проиграет выборы, сообщает lenta.ru.

По его словам, такой исход вероятен в связи с запросом на его наказание, как в стане его политических конкурентов, так и в народе.

Президенту ставят в вину коррупцию и продвижение интересов своих "друзей", причем далеко не всегда в рамках закона.

Лещенко даже назвал две страны, где может скрыться от правосудия Порошенко. Это может быть Испания или Молдавия, считает политик.

Примечательно, что это уже не первый прогноз грядущего бегства. Ранее аналогичное заявление сделал экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.