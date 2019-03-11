Сумму в размере 291 миллиона рублей дополнительно выделили на капитальный ремонт образовательных учреждений Алтайского края, сообщили в региональном Минфине.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко. Уточняется, что данные средства будут направлены на капитальный ремонт фасадов и кровель зданий учебных корпусов, зданий спортивных залов, учебных и художественных мастерских, библиотек, читальных залов, а также благоустройство территорий.

Кроме того, на эти деньги отремонтируют секции, коридоры, санузлы, бытовые помещения, системы водоснабжения, заменят окна и двери, установят противопожарные двери в общежитиях краевых образовательных организаций.