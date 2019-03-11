Двое жителей Барнаула предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство таксиста.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в июне прошлого года двое ранее судимых жителей краевой столицы решили напасть на водителя такси с целью его убийства и завладения автомобилем и другим имуществом.

"Зная, что в диспетчерских службах такси фиксируется вызов и номер телефона, в вечернее время они попросили случайного прохожего вызвать для них автомобиль такси, что он и сделал со своего телефона. В период ожидания один из преступников вытащил шнурок из своего кроссовка и передал его соучастнику, сам намереваясь сесть на переднее пассажирское сиденье. Его напарник должен был сесть за спиной водителя и в нужный момент накинуть "удавку". Чтобы своим внешним видом – одним шнурком в кроссовках – не вызвать подозрение водителя, злоумышленники обменялись обувью", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

Когда злоумышленники сели в машину такси, они попросили водителя отвезти их в микрорайон Восточный, где, выбрав укромное, по их мнению, место, сидевший сзади водителя накинул ему шнурок на шею и стал душить, а другой – удерживать его руки.

После этого таксист потерял сознание, а злоумышленники подумали, что он мертв. Затем водителя выбросили из салона.

Пытаясь скрыться, обвиняемые заехали в канаву, из которой машину пришлось выталкивать. В этот момент злоумышленники увидели, что "убитый" водитель пытается встать. В итоге один из обвиняемых попытался сбить потерпевшего, но последний сумел уклониться.

Затем таксист стал кричать о помощи, а преступники уехали на его автомобиле.

Также в прокуратуре добавляют, что кроме обвинения в совершении разбойного нападения и покушения на убийство, мужчинам инкриминируется серия корыстных преступлений и преступление против жизни и здоровья человека.