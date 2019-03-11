Минздрав готовит поправки в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2019-2021 годы, сообщает ТАСС.

Они предусматривают возможность приема граждан РФ на диспансеризацию в вечернее время и по субботам.

Врачи, ведущие такой прием, согласно идее разработчиков, получат за сверхурочное время работы дополнительную оплату.

Это позволит населению проходить медицинский осмотр в удобное для него время, и в то же время не ущемит права медработников на достойные условия труда, считают в Минздраве.

Повысить эффективность такой работы можно, если организовать дистанционную запись на прием к специалисту, считает помощник министра здравоохранения Виталий Флек.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину о необходимости организовать прием людей на диспансеризацию в удобное для пациентов время.