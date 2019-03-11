Фото из сети интернет

На Западе набирает популярность флешмоб по уборке мусора. Интернет-пользователи выкладывают фотографии с хештэгом #trashtag, на которых запечатлены места до и после уборки мусора. А началось всё с публикации в Facebook, в которой молодой человек сначала показал себя посреди засоренного луга, а затем в том же месте вместе с заполненными мешками для мусора, сообщает немецкое издание Heute.

Позже на портале Reddit подобными фотографии начали делится другие пользователи и флешмоб разлетелся по Сети. Надеемся до России он тоже дойдет.