Минтруд в 2019 году подготовит методические рекомендации по тестированию на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте, сообщают "Известия".

По информации издания, россиянам планируют предлагать пройти тест на наличие опасного заболевания прямо на рабочем месте.

При этом проводить мероприятия будут сотрудники центров по борьбе со СПИДом, а информация о результатах останется строго конфиденциальной.

В частности о том, какой ВИЧ-статус у сотрудника, не будут знать ни коллеги, ни работодатели. И каждый человек может отказаться от сдачи анализов – процедура исключительно добровольная.

Известно также, что на нескольких предприятиях уже опробовали такую систему, однако о том, какая доля работников согласилась пройти тест, не сообщается.