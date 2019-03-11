Следственный комитет проводит проверку по факту смерти депутата Алтайского Заксобрания Александра Гукова, сообщили порталу Amic.ru в ведомстве.

В рамках проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза, на нее у правоохранителей есть месяц.

Напомним, 71-летний депутат АКЗС и известный фермер Александр Гуков скончался 8 марта в санатории "Химик" в Яровом.

Официально причина его смерти нигде пока не сообщается. Известно, что у него были проблемы с сердцем.

В АКЗС Гуков представлял интересы селян из Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Табунского районов. 8 сентября 2019 года состоятся дополнительные выборы на освободившийся мандат.

С 1991 года и до последнего времени Гуков руководил крестьянским хозяйством. Родился Александр Васильевич 6 августа 1947 года в селе Ключи.