Госавтоинспекция выступила с инициативой в обязательном порядке оборудовать автобусы подушками безопасности и усилить каркас сидений, сообщает ТАСС.

В ведомстве рассчитывают, что такие меры помогут защитить пассажиров общественного транспорта от серьезных травм в случае аварии.

Начальник отдела технического надзора ГИБДД России Сергей Чипурин уточнил, что документ уже внесен на рассмотрение Росстандарта.

В ведомстве поддержали расширение перечня требований к пассажироперевозчикам.

Предполагается, что изменения вступят в силу с начала 2020 года.