Госавтоинспекция выступила с инициативой в обязательном порядке оборудовать автобусы подушками безопасности и усилить каркас сидений, сообщает ТАСС.
В ведомстве рассчитывают, что такие меры помогут защитить пассажиров общественного транспорта от серьезных травм в случае аварии.
Начальник отдела технического надзора ГИБДД России Сергей Чипурин уточнил, что документ уже внесен на рассмотрение Росстандарта.
В ведомстве поддержали расширение перечня требований к пассажироперевозчикам.
Предполагается, что изменения вступят в силу с начала 2020 года.
Комментарии
если примут то хана автобусникам...
А автобусы проходили тесты с такими изменениями? Вообще, оборудование не просто "лепится" в любой автобус по приказу чиновника, оно разрабатывается под конкретный тип и особенности транспортного средства.
Одну Большую на передний бампер!
Подушки безопасности в ПАЗике? Очень смешно.
Наконец то необходимые и правильные инициативы! Сколько людей страдают в дтп. Только непонятно, почему половинчатые меры, почему только автобусы? А трамваи и троллейбусы и маршрутные такси? Ведь и там должны соблюдаться исчерпывающие меры по безопасности пассажиров. Да и такси для задних пассажиров было бы не лишним укомплектовать.
"...подушками безопасности и усилить каркас сидений..."
1. куда эту подушку будут монтировать?
2. Усиливать каркас будет уголками 40х40 дядя Вася!
Ну усилят каркас, при ударе его вырвет из креплений в полу и ее больше травмирует человека, т.к. он уже не будет гнуться.
его вырвет из креплений в полу
можно сделать по типу катапульты
вжух и в небе
11.03.2019 16:23 - некоторых тоже желательно при рождении мозгом укомплектовывать.
11.03.2019 16:23
- гость -
Чем Вас ремни на заднем месте в автомобиле не устраивают? Другой вопрос, что ими почти никто не пользуется...
- 1. куда эту подушку будут монтировать?
2. Усиливать каркас будет уголками 40х40 дядя Вася!
Ну усилят каркас, при ударе его вырвет из креплений в полу и ее больше травмирует человека, т.к. он уже не будет гнуться -
Подушку монтировать надо в сиденье, стоящее впереди, а каркас делать из какого нибудь наноматериала, их сейчас много всяких. Тогда ничего и не вырвет и не травмирует! Учите матчасть.
- Чем Вас ремни на заднем месте в автомобиле не устраивают? -
Ремни тоже не будут лишними, но подушка это гораздо большая гарантия безопасности. Тем более, что ими действительно не пристегиваются. А подушка сработает в любом разе.
11.03.2019 16:32
- гость -
это при условии, что все будет разрабатываться и устанавливаться при производстве. Но чиновники хотят это внедрить так же, как с ремнями безопасности - заставить перевозчиков все выполнить за свой счет и своими силами!