Столкновение грузовика и автобуса произошло на проспекте Ленина в Барнауле днем в понедельник, 11 марта.

Авария произошла на перекрестке с улицей Эмилии Алексеевой. "Газель" въехала в автобус", – сообщается в паблике Barnaul 22.Также автор заметки призывает водителей быть осторожнее, поскольку на этом участке сильный гололед.

Портал Amic.ru обратился за комментариями относительно ДТП в городскую ГИБДД. В ведомстве сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. ДТП было оформлено участниками самостоятельно.