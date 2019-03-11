Мы включаем кешбэк для абонентов новой линейки "Включайся" при совершении самых обычных операций и возвращаем 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.

С 11 марта 2019 года оператор цифровых возможностей "МегаФон" обновляет суперпопулярную тарифную линейку "Включайся" и запускает новые тарифы "Включайся! Выбирай", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум". Наряду с традиционными услугами: пакеты минут, трафик, SMS, неограниченный доступ к мессенджерам и видеосервисам, абоненты новых тарифных планов линейки "Включайся" получают исключительные преимущества:

тариф-конструктор "Включайся! Выбирай", в котором клиент в один клик формирует индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определяет необходимое ему количество интернет-трафика, минут и смс. Используя "Включайся! Выбирай", вы сможете получить доступ даже к абсолютно безлимитному интернету и видеоконтенту в "МегаФон ТВ";

тарифный план "Включайся! Смотри" включает подписку на популярный сервис "МегаФон ТВ" с доступом к 50 ТВ-каналам, популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке (более 1500 кинокартин);

тариф "Включайся! Премиум" – безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах "ЛитРес", "Антивирус", "Журналы", а также индивидуальное клиентское обслуживание, "МегаФон ТВ".

Уникальное преимущество новой тарифной линейки "Включайся" – это возврат 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге.

Удобный и прозрачный механизм начисления кешбэка и его дальнейшего использования в личном кабинете и салонах связи "МегаФон". Клиент может потратить накопленную сумму кешбэка на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в "МегаФон ТВ", книги и журналы, новые музыкальные релизы и нестареющую классику от "МегаФон Музыка". Накопленным кешбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах "МегаФона".

Это постоянное предложение, а не временная акция, кешбэк начисляется автоматически и не сгорает – можно копить и оплачивать даже крупные покупки.

"По данным ВЦИОМ, кешбэк – наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. "МегаФон" впервые на рынке представляет настоящий кешбэк для всех – мы добавили услугу выгодного кешбэка прямо в тариф абонента. Кешбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы – это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь, – замечает Влад Вольфсон, коммерческий директор "МегаФона". – Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных, "МегаФон" предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка "Включайся!" – настоящий бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 миллионов человек по всей стране".