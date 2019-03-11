Роспотребнадзор сообщил о результатах борьбы с суррогатным алкоголем и запрета на распространение спиртосодержащей непищевой продукции, введенного в конце 2016 года.

По информации ведомства, за этот период смертность от алкоголя снизилась на две тысячи смертей.

При этом распространение спиртосодержащих жидкостей, которые потреблялись как аналог алкогольной продукции, удалось уменьшить в 16 раз, уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что продажу непищевой спиртосодержащей продукции запретили в конце декабря 2016 года, после того как в Иркутске произошло массовое отравление средством для ванны "Боярышник". Через месяц ограничение продлили на 60 дней.

Вето наложили на непищевые жидкости с содержанием спирта более 28%, за исключением стеклоомывающих жидкостей, а также иных жидкостей (бытовых, косметических), которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, либо консистенцию, которая не позволяет употреблять содержимое в качестве замены алкоголя.