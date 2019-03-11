Visa повысит максимальный лимит на оплату покупок без введения ПИН-кода, сообщает РБК.

Сейчас покупатели могут расплатиться бесконтактным способом на сумму до тысячи рублей.

А с апреля пользователи карт Visa смогут аналогичным образом делать покупки общей стоимостью уже до 3 тысяч рублей.

С одной стороны, это сделает удобнее совершение покупок, но с другой – может способствовать увеличению количества краж карт злоумышленниками, считают эксперты.

Отметим, что Россия вошла в тройку стран, где чаще всего совершаются покупки бесконтактным способом. На них приходится почти половина всех операций с картами в стране.