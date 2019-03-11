Многие люди падают, не имея возможности нормально передвигаться по скользким тротуарам / Фото: "Служба Новостей "FM-Продакшн"

Жители Горно-Алтайска жалуются на "каток" на улицах республиканской столицы, сообщает "Служба Новостей "FM-Продакшн".

Горожане присылают фотографии скользких тротуаров, уточняя, что снимки сделаны на Коммунистическом проспекте в границах от улицы Мебельной до Автовокзала, а также в переулке Заречный.

На кадрах видно, что тротуары и дороги покрыты льдом, не посыпаны песком. Горожане отмечают, что на этих участках часто падают люди.

Также среди фотографий – пешеходный переход в Майме. На снимке видно, что зебра покрыта стылыми лужами. Горожане сетуют на то, что пройти по такому переходу не представляется возможным.