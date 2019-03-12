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В небольшой чешской деревне Лукова есть леденящая всемирная достопримечательность – это полуразрушенная церковь святого Георгия. Храм давно разрушен, и последняя служба проводилась в нем еще в 1968 году. Но новую жизнь ей дал художник Якуб Хадрава. Он расположил на скамьях фигуры в белых одеяниях, которые изображают призраков судетских немцев, живших в деревне во времена Второй мировой войны.

Церковь стала популярной среди туристов, и на деньги, вырученные от экскурсий, ее планируют отреставрировать.