ДТП с участием военной техники случилось в Приморье сегодня, 11 марта, на трассе остров Русский – бухта Патрокл, сообщает РИА "Новости".
В опрокинувшейся установке на шасси КамАЗ эксперты признали ПЗРК "Панцирь-С1", который стоит более 13 миллионов долларов.
На кадрах очевидцев видно, что устройство серьезно повреждено, а часть его и вовсе отломилась и лежит рядом с не добравшимся до пункта назначения грузовиком.
Движение по дороге в одном направлении на время ликвидации последствий аварии перекрыто.
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский подтвердил факт ДТП с военным КамАЗом.
По его словам, при повороте автомобиль опрокинулся на левый борт. По какой причине это случилось, устанавливают специалисты.
"В ДТП никто не пострадал, – уточнил Воскресенский. – В ближайшее время автомобиль будет доставлен в пункт постоянной дислокации".
Комментарии
То БТР сожгут, то КАМАЗ перевернут... Все думал, зачем перекрывают трассы когда военные передвигаются...
у Панциря центр тяжести высоко расположен и колея маленькая...скорее всего срочник в раж вошел и гнал по трассе.
кто хоть раз на автокране ехал на скорости по трассе поймет.
именно по этому столь дорогим пепелацем должен управлять исключительно опытный контрактник!!!! Зарплата у них вполне таки не плохая, пусть хоть за что-нибудь ответственность несут.
...а командиру за такой залёт как минимум бубенцы оторвать надо