ДТП с участием военной техники случилось в Приморье сегодня, 11 марта, на трассе остров Русский – бухта Патрокл, сообщает РИА "Новости".

В опрокинувшейся установке на шасси КамАЗ эксперты признали ПЗРК "Панцирь-С1", который стоит более 13 миллионов долларов.

На кадрах очевидцев видно, что устройство серьезно повреждено, а часть его и вовсе отломилась и лежит рядом с не добравшимся до пункта назначения грузовиком.

Движение по дороге в одном направлении на время ликвидации последствий аварии перекрыто.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский подтвердил факт ДТП с военным КамАЗом.

По его словам, при повороте автомобиль опрокинулся на левый борт. По какой причине это случилось, устанавливают специалисты.

"В ДТП никто не пострадал, – уточнил Воскресенский. – В ближайшее время автомобиль будет доставлен в пункт постоянной дислокации".