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Долги предприятий ЖКХ Немецкого национального района достигли критических высот

, ИА "Амител"
До настоящего времени не оплаченными остаются 41,36 млн рублей –это более 11% от общей задолженности ЖКХ сектора Алтайского края

Жилищно-коммунальное хозяйство Немецкого национального района Алтайского края на протяжении многих лет является хроническим должником за электроэнергию перед АО "Алтайэнергосбыт": до настоящего времени не оплаченными остаются 41,36 млн рублей. Это более 11% от общей задолженности ЖКХ сектора Алтайского края. В тройку антилидеров вошли:

  1. МУП "Теплосервис" с долгом 5,11 млн рублей (директор – Лаас В.А.);
  2. МУП "Теплоресурс" – 2,91 млн рублей (директор – Опрышко В.А.);
  3. МУП "Орловское" – 1,65 млн рублей (предприятие в стадии ликвидации).

Очевидно, что причина таких долгов в многолетней порочной практике, при которой муниципальные предприятия ЖКХ создаются на несколько отопительных сезонов, затем банкротятся, оставляя неоплаченными долги, а на их месте создаются другие, которые начинают свою новую долговую историю. АО "Алтайэнергосбыт" считает, что вся полнота ответственности за эффективность функционирования районных предприятий ЖКХ и муниципальных структур, равно как и ответственность за задолженность самой администрации Немецкого национального района перед энергокомпанией (более 12,5 млн рублей), лежит на главе администрации Немецкого национального района – Винтере Э.В.

Так, крупнейший неплательщик района – МУП "Теплосервис", задолжавшее более 5 млн рублей (10 периодов неоплаты), действует с декабря 2015 года. Предприятие, снабжающее теплом население, школы, сады и другие объекты в селе Подсосново, имеет двух предшественников. Первое – МУП "Подсосновское МОКХ", функционировавшее с января 2007 г. по август 2012 г. и накопившее 2,09 млн рублей (6 периодов неоплаты) долга. Второй – МУП "МОКХ Подсосновское", работавшее с августа 2012 г. по ноябрь 2015 г. (6,77 млн рублей или 16 периодов неоплаты). Бессменный директор перечисленных предприятий – Лаас В.А. Это может свидетельствовать о том, что новые предприятия ЖКХ на месте обанкроченных появлялись не с целью улучшения качества работы или повышения уровня обслуживания, а для смены вывесок и ухода от накопленных "эффективной" работой руководства долгов за электроэнергию. Таким образом, совокупно три перечисленных предприятия не оплатили за электроэнергию АО "Алтайэнергосбыт" более чем 13,97 млн рублей.

Идентичная ситуация с МУП "Теплоресурс", которое обслуживает 6 котельных в селах: Протасово, Дегтярка, Орлово, Камыши, Шумановка, Кусак. С октября 2012 года у МУП "Теплоресурс" было четыре организации-предшественника (МУП "МТК" – 4,36 млн рублей (12 периодов неоплаты, директор Лизов А.Л.), ООО "Энергия" – 14,71 млн рублей (15 периодов неоплаты, директор Лизов А.Л.), "МУП РТП" – 3,11 млн рублей (4 периода неоплаты, директор Лизов А.Л.). Суммарно предприятия не оплатили электроэнергии на сумму 25,09 млн рублей.  

Замыкает тройку антилидеров обанкроченное МУП "Орловское", действовавшее с июля 2013 г. по октябрь 2018 г. Оно снабжает водой с. Орлово, с. Александровка, с. Лесное и с. Дворское. Долг – 1,45 млн рублей. В течение 2018 г. АО "Алтайэнергосбыт" неоднократно направлялись письма в районную прокуратуру и администрацию о необходимости принятия мер по урегулированию ситуации с долгами МУП "Орловское", однако никаких продуктивных действий предпринято не было. В октябре 2018 г. договор электроснабжения между АО "Алтайэнергосбыт" и МУП "Орловское" был расторгнут по инициативе конкурсного управляющего данного МУП, а новый заключен не был ввиду ликвидации юридического лица в связи с завершением 5 февраля 2019 года процедуры банкротства. На данный момент осуществляется бездоговорное потребление электрической энергии, и мы видим очередную попытку "обнулить" накопленные долги по старой схеме, путем создания очередного МУП.

"Предприятия ЖКХ района практически не платили за электроэнергию весь 2018 год. Им систематически вручались претензии, шли разбирательства в судах, направлялись письма в районную прокуратуру. Неоднократно проводились совещания с представителями ЖКХ-предприятий и районными властями. Мы предоставили МУП, главе администрации Немецкого национального района, поскольку речь идет о муниципальных организациях, все возможные варианты урегулирования проблемы дебиторской задолженности. Даже вышли с инициативой заключить агентский договор на сбор оплат за услуги ЖКХ, с целью повышения их собираемости с потребителей коммунальных услуг, находящихся на обслуживании данных МУП. Но ответа так и не получили. Особого внимания заслуживает вопрос: почему, несмотря на очевидную неэффективность руководителей обанкроченных предприятий ЖКХ, руководство района упорно отдает предпочтение при выборе руководителей для вновь создаваемых МУПов тем же "зарекомендовавшим" себя людям?" – комментирует заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров.

Учитывая остроту ситуации с долгами в Немецком национальном районе Алтайского края и продолжающуюся практику ухода от оплаты долгов за электроэнергию путем каскада банкротств, АО "Алтайэнергосбыт" намерено обратиться в правоохранительные органы. Также АО "Алтайэнергосбыт" обращается с просьбой к руководству региона, органам государственной власти Алтайского края вмешаться в ситуацию и в интересах жителей Немецкого национального района принять меры для стабилизации ситуации с расчетами за потребленную электроэнергию.

Ул. Интернациональная  122,
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.03.2019 09:23
- гость -

Хм... Даже в сельской глубинки есть и прекрасно себя чувствуют "эффективные менеджеры"!

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