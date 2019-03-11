Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в хищении денег из кассы пивного бара, совершенном с незаконным проникновением в помещение.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина, выпивая, решил совершить похищение наличных из пивного бара, в котором работала жена его товарища. Для этого он пришел к бару незадолго до его закрытия, заведомо зная, что помещение оборудовано камерами видеонаблюдения.

Чтобы остаться незамеченным для сотрудников бара, злоумышленник надел на голову капюшон и, закрыв лицо руками, прошел в помещение бара, где спрятался в санитарной комнате.

"Сотрудник бара, не догадывающийся о присутствии вора в помещении, закрыл входную дверь, включил охранную сигнализацию и покинул рабочее место. После чего преступник прошел в торговый зал, где из кассы похитил денежные средства на сумму более 34000 рублей, и, попытавшись скрыться с места преступления, обнаружил, что входная дверь открывается только ключом, которого у преступника не оказалось", – добавляют в прокуратуре.

В итоге злоумышленник позвонил другу, рассказал свою печальную историю о том, как он был случайно заперт в питейном заведении и попросил его воспользоваться ключами супруги. Во время открытия дверей сработала охранная сигнализация.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.