Барнаул возглавил список популярных у туристов городов России, где они могут сэкономить на проживании больше всего, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Как выяснилось, наиболее дешево бронирование номера в отеле обходится именно в столице Алтайского края.

Гости города весной 2019 года тратили на это в среднем 1,1 тысячи рублей в сутки.

В число лидеров также вошли Калининград (1,2 тысячи рублей/сутки), Екатеринбург и Симферополь (по 1,3 тыс. р.).

Немного дороже проживание обходилось туристам в Твери и Туле (1,5 тыс. р.).

Рейтинг составлен на основе данных по бронированию номеров в отелях на период с 11 марта по 30 апреля 2019 года.