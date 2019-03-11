Социальные продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 16 марта – торговые площадки будут работать во всех районах краевой столицы.
Как сообщили в администрации регионального центра, горожанам предложат широкий ассортимент продовольственных товаров алтайских производителей: яйца, мясо и рыбу, полуфабрикаты и колбасы, кондитерские изделия, муку, масло растительное, сахар, сухофрукты и другое.
Ярмарочные площадки будут размещены с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район – проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;
- Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – площадь Народная;
- Октябрьский район – проспект Ленина, 152;
- Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.
Телефон для справок: (3852) 37-04-64 (администрация города).
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