Социальные продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 16 марта – торговые площадки будут работать во всех районах краевой столицы.

Как сообщили в администрации регионального центра, горожанам предложат широкий ассортимент продовольственных товаров алтайских производителей: яйца, мясо и рыбу, полуфабрикаты и колбасы, кондитерские изделия, муку, масло растительное, сахар, сухофрукты и другое.

Ярмарочные площадки будут размещены с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район – проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;

Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – площадь Народная;

Октябрьский район – проспект Ленина, 152;

Центральный район – проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21а.

Телефон для справок: (3852) 37-04-64 (администрация города).