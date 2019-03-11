Народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший роль Виктора Багрова в фильме "Брат", обрушился с критикой на съемки третьей части кинокартины, сообщает "Вечерняя Москва".

Он заявил, что не собирается принимать участия в этом.

"Даже слышать об этом не хочу, не могу, и знать этих "продолжателей" не желаю, – пояснил актер. – Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю как комментировать".

Сухоруков подчеркнул, что о его участии в этом проекте даже речи не шло.

Примечательно, что ранее идею "Брата-3" раскритиковала певица Ирина Салтыкова.

Напомним, шоумен Стас Барецкий рассказал новые подробности съемок фильма "Брат-3".

По его словам, одну из главных ролей исполнит молодой человек из Пятигорска Кирилл Терешин, известный как "Руки-Базуки".

Планируется, что другие главные роли исполнят люди, которые освободились из мест лишения свободы.

Так, одну из них возьмет на себя бывший спортсмен Вячеслав Дацик, известный под прозвищем Рыжий Тарзан. Он сыграет монаха.

Также подтверждено участие Никиты Джигурды. Ему достанется роль киллера, который по сюжету захочет убить звезд шоу-бизнеса. Главный герой же попытается его остановить.

Примечательно, что музыкальное сопровождение ленты может стать похожим на первую и вторую части.

В частности, ведутся переговоры с группами "Би-2" и "Сплин".

Завершение съемок и выпуск картины в прокат запланировано на 2020 год.