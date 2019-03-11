Алтайские власти рассказали о вынужденной оптимизации домов-интернатов

Недостаток постояльцев отмечают в нескольких домах-интернатах малой вместимости в Алтайском крае. Два из них – дом-интернат в селе Кировское Алейского района и дом-интернат в селе Крутиха Крутихинского района – в 2018 году оптимизировали из-за простоя. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила министр социальной защиты населения Алтайского края Наталья Оськина.

Здание Кировского дома-интерната, пустующего вот уже полгода, планируют передать некоммерческой организации социальной направленности, а невостребованный Крутихинский дом-интернат стал филиалом Центра социальной защиты населения, его специалисты будут обслуживать пожилых людей на дому.

"Оптимизировать социальное учреждение необходимо лишь в том случае, если нет желающих проживать в доме-интернате. Такая ситуация случилась в Крутихинском доме-интернате, в котором с сентября 2018 года нет ни одного пожилого человека. Коллектив был направлен на простой, а в дальнейшем сотрудникам предложили пройти переподготовку и трудоустроиться в комплексном центре. Люди выбрали вариант пойти под сокращение и получить выплаты. Сейчас мы ведем прием сотрудников и набор людей на социальное обслуживание. В дальнейшем данное учреждение будет работать как комплексный центр", – сообщила Наталья Оськина.

Отметим, что сокращение числа постояльцев домов-интернатов отмечается и в других районах края. Так, в Егорьевском доме-интернате, который рассчитан на 44 человека, сейчас проживает всего 20 постояльцев, а в Панкрушихинском (на 30 мест) – 23 человека. Однако, по словам министра, все малые дома-интернаты продолжат работу, пока в них желают жить пожилые люди.