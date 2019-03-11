Подготовительные работы для укладки новой ветки канализационного коллектора ведутся в центре Рубцовска на проспекте Ленина.

"В районе ТЦ "Флагман" по проспекту Рубцовскому специалисты приступили к земляным работам, начали готовить приямки для проведения прокола методом горизонтально направленного бурения. Труба для канализационного коллектора уже едет из Барнаула в Рубцовск, разгрузка будет проводиться сразу на месте, на проспекте Ленина", – сообщает городская администрация.

В мэрии добавляют, что движение будет перекрываться для автомобилей, а для общественного транспорта его планируется оставить без изменений.

В ближайшие дни подрядчик проведет основную фазу запланированных работ. Городские власти приносят извинения рубцовчанам за причиненные неудобства.

Напомним, обрушение канализационного коллектора диаметров 1000 миллиметров произошло на пересечении проспекта Ленина и проспекта Рубцовского 4 марта.