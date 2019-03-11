Аналитическое агентство "Автостат" назвало крупнейшие вторичные автомобильные рынки в России.

Топ-10 с 8 тысячами автомобилей по итогам января 2019 года замкнула Новосибирская область.

Больше всего подержанных машин продали в Московской области – 22 тысячи.

На втором месте идет Краснодарский край. Местные жители скупили 18,4 тысячи транспортных средств с пробегом.

В тройку вошла и Москва с результатом 16,7 тысячи.

Пятерку крупнейших потребителей дополнили Санкт-Петербург (10,8 тысячи) и Свердловская область (9,8 тысячи).

Также в десятку вошли Ростовская область (9,3 тыс. шт.), Башкортостан (9,2 тыс. шт.), Татарстан (8,5 тыс. шт.) и Челябинская область (8,5 тыс. шт.).