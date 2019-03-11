Аналитическое агентство "Автостат" назвало крупнейшие вторичные автомобильные рынки в России.
Топ-10 с 8 тысячами автомобилей по итогам января 2019 года замкнула Новосибирская область.
Больше всего подержанных машин продали в Московской области – 22 тысячи.
На втором месте идет Краснодарский край. Местные жители скупили 18,4 тысячи транспортных средств с пробегом.
В тройку вошла и Москва с результатом 16,7 тысячи.
Пятерку крупнейших потребителей дополнили Санкт-Петербург (10,8 тысячи) и Свердловская область (9,8 тысячи).
Также в десятку вошли Ростовская область (9,3 тыс. шт.), Башкортостан (9,2 тыс. шт.), Татарстан (8,5 тыс. шт.) и Челябинская область (8,5 тыс. шт.).
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