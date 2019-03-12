Небольшой снег и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 12 марта.

"Местами в северных районах небольшой снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят -4...+1 градус, в предгорных районах до +7 градусов.

Ветер будет южный, 3-8 метров в секунду, местами в южных районах порывы до 13 метров.

В Барнауле в начале дня небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем будет около 0. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.