Нетрезвый полицейский атаковал прохожих в Челябинске, сообщает "Новый День" со ссылкой на общественника Александра Долгополова.

Инцидент засняли на камеру горожане, после чего ролик попал в Сеть.

Со слов Долгополова известно, что двое сотрудников ППС, находясь в служебной форме, в ночь с 8 на 9 марта приставали к прохожим.

Они ввязались в словесную перепалку, в ходе которой один из полицейских начал толкать местного жителя со словами: "Ты мужик, нет?".

При этом он выражался нецензурной лексикой и угрожал "засудить", если видео попадет в Интернет.

Поняв, что съемка не прекратилась, сержант полиции попытался забрать телефон.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали, что ведется проверка по факту случившегося.