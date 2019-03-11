Нетрезвый полицейский атаковал прохожих в Челябинске, сообщает "Новый День" со ссылкой на общественника Александра Долгополова.
Инцидент засняли на камеру горожане, после чего ролик попал в Сеть.
Со слов Долгополова известно, что двое сотрудников ППС, находясь в служебной форме, в ночь с 8 на 9 марта приставали к прохожим.
Они ввязались в словесную перепалку, в ходе которой один из полицейских начал толкать местного жителя со словами: "Ты мужик, нет?".
При этом он выражался нецензурной лексикой и угрожал "засудить", если видео попадет в Интернет.
Поняв, что съемка не прекратилась, сержант полиции попытался забрать телефон.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали, что ведется проверка по факту случившегося.
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