Выборы глав поселений Соузга и Онгудай состоялись в Республике Алтай в воскресенье, 10 марта, сообщают "Новости Горного Алтая".

В Соузге явка составила 51,8%. Наибольшей поддержкой заручился пенсионер-самовыдвиженец Валерий Майманов. За него проголосовали 34,87% избирателей.

Ближайший его преследователь – Илья Казаков ("Единая Россия") – набрал 29,9% голосов. Третью строчку занял депутат сельсовета Егор Фомкин (14,9%).

В Онгудае на выборы пришли 53% избирателей. При этом больше половины (54,6%) из них поддержали исполняющую обязанности главы сельской администрации Сынару Бабыкову.

Другого самовыдвиженца – Айастана Сарина – хотели видеть главой почти 40% избирателей. Остальные участники (представители ЛДПР и "Единой России") не набрали и 3% голосов.