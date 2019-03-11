США, Россия, Франция, Германия и Китай названы крупнейшими экспортерами оружия в мире по оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Эксперты подсчитали, что на эти страны приходится 75% от всех поставок оружия на Земле.

При этом авторы исследования привели цифры, согласно которым выросли продажи оружия у всей большой пятерки, кроме РФ.

По оценкам шведских специалистов, у российских производителей вооружения сократились поставки в Индию и Венесуэлу, что отразилось на общих показателях экспорта, снизившихся на 17%.

В то же самое время они отмечают у США рост экспорта на 29% за счет поставок на Ближний Восток.

Таким образом, разрыв объемов продаж оружия увеличился до 75% в пользу Соединенных Штатов, утверждают в Стокгольме.

Теперь на США приходятся 36% от всего мирового объема торговли оружием, а на Россию – 21%, резюмировали исследователи.

Ростех опроверг сведения шведов, сообщает ТАСС.

В госкорпорации заверили, что РФ наращивает поставки вооружения в другие страны.

Так, по данным на конец 2018-го объем заказов "Рособоронэкспорта" в финансовом эквиваленте превысил 51 млрд долларов. При этом продажи России составили 13,7 млрд долларов. Это рекордный показатель за последние 10 лет.