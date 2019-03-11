Глава Федеральной антимонопольной службы в интервью НТВ признал, что в России существует проблема завышенных тарифов за услуги ЖКХ.

"Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости", – заявил Игорь Артемьев.

По словам главного антимонопольщика, в его практике были случае, когда тарифы в соседних регионах отличались в десятки раз, а после проведения проверки выяснялось, что там работает родственник какого-нибудь местного чиновника.

Артемьев выразил уверенность, что для защиты населения от переплаты необходим закон об основах тарифного регулирования.