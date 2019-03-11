В Алтайском крае продолжается реализация инвестиционной программы по капительному ремонту объектов здравоохранения, сообщает Минстрой региона.

В общей сложности в этом году под программу попали 36 зданий. Одно из них – это центральная районная больница в селе Курья.

В частности, в здании, принимающем по шесть тысяч пациентов в месяц, произведены демонтаж оборудования и перепланировка, а также замена сетей отопления.

Сейчас ведется обшивка стен новым материалом – гипсометаллом. Также идет устройство шахты лифта и дымоудаления, сетей канализации и электроснабжения.

Когда потеплеет, начнутся работы по благоустройству территории медучреждения. Весь комплекс работ планируется завершить к осени 2019 года.