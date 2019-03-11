Замначальника ж/д станции по грузовой и коммерческой работе станции Новосибирск-Западный задержан по подозрению во взятке.

По версии следствия, в декабре 2015 года он предложил одной из коммерческих организаций ускорить передвижение товаров по железной дороге и закрыть глаза на нарушения в погрузке лома металлов за вознаграждение.

С января 2016-го по июль 2018 года он получил от представителя компании в общей сложности 214 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Взятка в крупном размере").

Он заключен под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.