Центробанк России выражает обеспокоенность по поводу роста долговой нагрузки на население, сообщает ТАСС.

В связи с этим планируется принятие дополнительных мер для ограничения этого показателя, заявила зампред регулятора Ксения Юдаева.

По ее словам, мероприятие для снижения долговой нагрузки россиян запланировано на октябрь 2019 года.

Для этого используют показатель соотношения ежемесячной платы по кредитам к уровню доходов граждан, который банки обязали предоставлять в ЦБ с начала текущего года.