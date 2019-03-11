В связи с проведением военных учений 11 и 12 марта в Алтайском крае перекроют участки автодорог, сообщает ГИБДД региона.

Первый раз дорогу в Первомайском районе перекроют уже сегодня.

Движение ограничат на участке между селом Баюновские ключи и населенным пунктом Бобровка.

Ограничение будет действовать на протяжении трех часов – с 21:40 до 00:40.

Следующее перекрытие коснется уже федеральной трассы Р-256.

Ее закроют на участке ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 – Фирсово – аэродром "Лесной".

Водители не смогут выехать на трассу во вторник с 19:20 до 22:20 по местному времени.

Автолюбителям рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.