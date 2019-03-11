Мужчина решил "остудить" бывшего зятя в погребе, но вместо этого насмерть его заморозил, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Трагедия случилась ночью 28 февраля в одном из сел Новичихинского района. Начиналось все с банальной пьянки и воспоминания нанесенных обид.

Как установлено следствием, во время конфликта гость схватил лопату и ударил ей хозяина дома несколько раз.

Мужчина решил "успокоить" разбушевавшегося экс-кавалера дочери: ударил его по голове и спустил в погреб.

Когда он решил проверить самочувствие бывшего родственника, тот был уже мертв.

Медики констатировали смерть от переохлаждения.

В отношении 43-летнего селянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Ему грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.