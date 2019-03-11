Полицейские задержали 36-летнюю жительницу села Кош-Агач, которая пыталась взять кредит в Горно-Алтайске на 300 тысяч рублей, предоставив подложные документы, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Как выяснилось, женщина работала бухгалтером в одной из организаций, но после прекращения существования компании осталась без работы.

Чтобы поправить свое затруднительное финансовое положение, она поставила в трудовой книжке печать уже несуществующего предприятия и направилась в банк за кредитом, утверждая, что все еще трудится в фирме.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Санкции статьи предусматривают в том числе и до полугода ареста.