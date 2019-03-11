Народный артист России Дмитрий Назаров прокомментировал сведения в СМИ о том, что его госпитализировали в больницу с сильнейшими болями в спине, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Он опроверг такие сообщения, попутно пошутив про беременность, от которой у него тянет спину. Актер предположил, что подобную информацию про него могут распространять его враги.

"Неправда, у меня все хорошо, — заявил Назаров. — Наверное, эту информацию распустили мои враги".

А недоброжелателей у него действительно прибавилось после ироничных стихов про бывшего тренера московского "Спартака" Массимо Карреру.

Правда, с тех пор прошло уже немало времени, и негативных комментариев в социальных сетях под постами артиста стало гораздо меньше.