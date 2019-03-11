Компания Facebook завершила расследование инцидента с утечкой в Сеть персональных данных тысяч пользователей социальной сети, сообщает ТАСС со ссылкой на The Verge.

По результатам мероприятия, на которое было потрачено 75 тысяч долларов, команда Цукерберга выяснила, что сведения о пользователях собирали украинцы Андрей Горбачев и Глеб Случевский.

Для этого они использовали специальные браузерные расширения для приложений по проведению тестов в соцсети, которые создавали для Facebook.

Для сбора сведений использовались четыре приложения. В их числе достаточно популярные FQuiz и Supertest.

Теперь компания намерена получить компенсацию с разработчиков за "непоправимый вред репутации".