Вода в лампочке: барнаульцы живут в квартире с протекающей крышей

Барнаульская семья с двумя детьми пытается добиться ремонта протекающей кровли в общежитии на ул. Полярной, 34/3. Весной и осенью горожанка Анна Азарова, ее муж и дети вынуждены искать другое жилье, так как их квартира на пятом этаже становится похожа на сырой подвал: на стенах — грибок, а в лампочках — вода.

"У дома статус общежития, но мы живем в полноценной 4-комнатной квартире, объединившей несколько помещений. Еще 2-3 года назад все было хорошо, пока рабочие УК зачем-то не забрались на крышу. Не знаю, что они делали, но после этого кровля стала протекать. Мы неоднократно обращались в управляющую компанию, но там говорят, что денег, которые мы платим за содержание дома, не хватает на ремонт", — рассказала Анна Азарова Amic.ru.

По словам женщины, крыша "течет" не только в их квартире, похожая ситуация в соседних секциях. После первого подтопления к Азаровым приходили сотрудники УК, составили акт, но ничего не изменилось.

"Из-за постоянных протечек у нас проблемы с электрикой. Нет света в ванной, в туалете. В лампочках стоит вода. В гостиной отключаем люстру, чтобы не замкнуло. С двумя детьми в таких условиях небезопасно, поэтому весной и осенью мы переезжаем в другое место", — говорит владелица квартиры.

Попытка починить крышу самостоятельно едва не закончилась трагически. По словам Анны, ее супруг хотел устранить течь, но упал с пятого этажа и получил переломы. Реабилитация длится до сих пор. После этого женщина отказалась платить за коммунальные услуги.

В ООО "УК Янтарная" о проблеме дома на ул. Полярной знают. Собственникам квартир уже предлагали несколько вариантов решения вопроса с ремонтом, но жильцы не одобрили ни один из них.

Как пояснил Amic.ru замдиректора ООО "УК Янтарная" по общестроительным работам Павел Макаров, последний раз крышу общежития ремонтировали около 6 лет назад: на существующий "пирог" тогда уложили еще два слоя покрытия. Когда кровля снова дала течь, управляющая компания организовала общее собрание собственников, на котором предстояло обсудить варианты решения проблемы. Но жильцы верхнего этажа просто не явились на встречу, а остальные сказали: "Если это пятому этажу не нужно, то нам тем более".

"Так как плановый капремонт у них только через несколько лет, а состояние крыши плачевное, мы предложили провести текущий поддерживающий ремонт за счет средств собственников помещений (согласно смете, стоимость работ составила бы около 300 тысяч рублей – прим. ред.). Если бы собственники согласились, крышу можно было бы сделать еще в прошлом году. Мягкую наплавляемую кровлю делают и в сентябре, и в октябре, мы могли бы успеть до зимы. Также можно было изменить срок капремонта, но для этого нужен протокол общего собрания собственников, который мы бы направили в комиссию по отбору многоквартирных домов. Возможно, тогда срок капремонта перенесли бы уже на 2019 год. Собственники отказались и от первого варианта, и от второго. Третий вариант они не предложили", — рассказал Павел Макаров.

Анна Азарова намерена подать в суд на управляющую компанию. Amic.ru следит за развитием событий.