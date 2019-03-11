Певец Дима Билан посвятил длинный пост в своем Instagram рассуждениям о фанатах, которые сравнивают его с Сергеем Лазаревым.
По его словам, любые аналогии бессмысленны, так как "параллельные прямые не пересекаются". Так же, как и бессмысленна вражда за "корону" в музыкальном стиле.
"Мне же свойственна элементарная солидарность к труду и артисту, вкладывающему в профессию огромные силы", — возразил Билан фанатам, которые считают, что он должен враждовать с Лазаревым.
Билан похвалил его трек, который будет представлен на суд публики во время Евровидения и пожелал победы, эмоций и чувств.
"Хочу пожелать оттянуться на этом конкурсе и дать зрителю это удовольствие, не забывая про себя, оказаться снова в эйфории и почувствовать этот драйв, с твоим афигенным треком, который так нужен всем кто хочет отвлечься от грустной зимней серости и несовершенности жизни", — напутствовал Билан.
Серж @lazarevsergey!поздравляю с песней!ЧитаНУЛ вчера комментарии у себя☺️видимо нас продолжают сравнивать индивидуумы,которым свойственно размышлять только в двух плоскостях не более и кто в силу своего узкого кругозора не может понять,что две параллельные прямые не пересекаются,как в творчестве так и в познавании этого мира,где совпадений минимальное количество,как на отпечатках пальцев!Видимо человек так устроен,надо ему напридумывать"мельниц ветряных" где виртуальные "герои антиподы"должны находиться в постоянной борьбе и вражде друг с другом!) видимо жанр классического эпоса востребован всегда) и модель поведения соперников должна быть только такой -с ненавистью!Штамп и СТЕРЕОТИП! Вот даже не хочу рушить эти фантазии,и разочаровывать особо активных фоловеров,для кого "наше соперничество" является смыслом,дровишками вспыхивающими периодически в их фантазиях.Но ещё раз подчеркну — мне хайпить незачем,мне же свойственна элементарная солидарность к труду и артисту,вкладывающему в профессию огромные силы,которая воспиталась во мне с детства и умножалась в процессе жизни,ещё и насмотревшись воочию,и испытав не раз на себе,какими жертвами берутся высоты!Жаль,что из"писателей и читателей"тех кто пишут односложные умозаключения не все могут испытать это,жаль потому,что преодолевать препятствия,преодолевать физически делом,а не виртуально бросать реплики,это смешанные,но в конечном итоге потрясающие чувства и удовольствие,потому что только в процессе роста человек становится больше,шире,*из одноклеточного превращаешься в многоклеточного*(с),эдакого практикующего философа,как бы громко не звучало!видимо только этот вектор движения и делает нас всех из обезьяны в человека!!!и Господа следящие-мы все разные и в этом счастье этой прелести🤷🏻♂️))Серёж,а тебе хочу пожелать оттянуться на этом конкурсе и дать зрителю это удовольствие,не забывая про себя, оказаться снова в эйфории и почувствовать этот драйв,с твоим афигенным треком ,который так нужен всем кто хочет отвлечься от грустной зимней серости и несовершенности жизни!Искренне Желаю тебе победы,в ней столько эмоций и чувств,которые позволяют на доли секунд как бы подняться над планетой! #димабилан #сергейлазарев
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