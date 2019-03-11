Певец Дима Билан посвятил длинный пост в своем Instagram рассуждениям о фанатах, которые сравнивают его с Сергеем Лазаревым.

По его словам, любые аналогии бессмысленны, так как "параллельные прямые не пересекаются". Так же, как и бессмысленна вражда за "корону" в музыкальном стиле.

"Мне же свойственна элементарная солидарность к труду и артисту, вкладывающему в профессию огромные силы", — возразил Билан фанатам, которые считают, что он должен враждовать с Лазаревым.

Билан похвалил его трек, который будет представлен на суд публики во время Евровидения и пожелал победы, эмоций и чувств.

"Хочу пожелать оттянуться на этом конкурсе и дать зрителю это удовольствие, не забывая про себя, оказаться снова в эйфории и почувствовать этот драйв, с твоим афигенным треком, который так нужен всем кто хочет отвлечься от грустной зимней серости и несовершенности жизни", — напутствовал Билан.