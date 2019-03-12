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Россия не намерена первой размещать РСМД за рубежом

, ИА "Амител"
Шаманов рассказал зарубежным военным атташе, что страна будет отвечать зеркально
Россия не стремится развертывать ракеты средней и меньшей дальности в других странах / Фото: pixabay.com

Россия не стремится развертывать ракеты средней и меньшей дальности в других странах / Фото: pixabay.com

Председатель комитета Госдумы по обороне и безопасности Владимир Шаманов на брифинге заверил зарубежных военных атташе, что Россия не стремится развертывать ракеты средней и меньшей дальности в других странах, сообщает "Интерфакс".

По его словам, таких российских вооружений не будет в тех регионах, где нет аналогичных американских систем.

Он подчеркнул, что ответственность за нарушение договора РСМД будет на тех странах, которые позволят США развернуть ракетные комплексы на своей территории.

Шаманов предостерег иностранных коллег от подобных действий, подчеркнув, что думать о возможных катастрофических последствиях таких решений лучше сейчас.

Напомним, ранее в США заявили, что рассматривают вопрос развертывания РСМД.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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