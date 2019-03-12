Пожалуй, самое ожидаемое футбольное событие дня свершилось – Зинедин Зидан действительно вернулся в Реал Мадрид. Официально.

На сайте футбольного клуба сообщается, что легендарный француз возглавил команду надолго. Контракт с ним подписан на 3 года – до июня 2022-го.

Мало кто ожидал, что возвращение героя случится так быстро. Зидан в мае 2018 года после третей подряд триумфальной Лиги Чемпионов шокировал футбольный мир тем, что подал в отставку.

После него на тренерском мостике Реала сменились два наставника: Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари. Ни один из них даже приблизиться к "зидановской" игре команды не сумел.

Первый запомнился провальным стартом и скандальным увольнением из сборной Испании.

Второй изначально выдал хорошую беспроигрышную серию, но потом команда стала хуже играть и сенсационно вылетела из турнира Лиги Чемпионов от достаточно скромного Аякса, потерпев сокрушительное поражение на домашнем стадионе со счетом 1:4.

По оценкам экспертов, работы у Зидана будет предостаточно. Нужно наладить игру команды, из которой ушел многолетний лидер Криштиано Роналду, а его роль в на футбольном поле никто на себя не взял.

Стартовые матчи предстоят достаточно легкие, причем на "Сантьяго Бернабеу": 16 марта "Реал" сыграет с "Сельтой", а 1 апреля – с "Уэской".

Напомним, Зидан впервые возглавил "Реал" в 2016 году. Под его руководством клуб три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, два раза одержал победу в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.