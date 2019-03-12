РБК подсчитал, в каких регионах РФ самая высокая смертности от ВИЧ-инфекции. Как выяснилось, в десятку наиболее опасных по этому показателю вошли сразу несколько сибирских регионов.

Возглавила рейтинг Кемеровская область. Там от этого заболевания умирают 65 человек на 100 тысяч местных жителей — это больше, чем от ДТП, алкогольных отравлений, самоубийств, убийств и утоплений вместе взятых. При этом отмечается рост смертности на 11% за год.

В пятерку самых опасных по этому показателю также вошли Иркутская(42,4 человека на 100 тысяч жителей; уменьшение количества смертей на 1%), Свердловская (38,1; +10%), Новосибирская (34,8; -5%) область и Пермский край (33,8; +10%).

Больше 30 человек на 100 тысяч от СПИДа умирают также в Тюменской (33,5; -12%), Самарской областях (32,3; -18%) и Алтайском крае (31,5; -6%).

Замкнули десятку Челябинская (28,5; -2%) и Оренбургская (25,7; +4%) области.