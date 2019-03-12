Центробанк отмечает значительное снижение количества сомнительных операций с перечислением средств за рубеж, сообщает Regnum.

По информации регулятора, вывод денег из России в 2018-м уменьшился на 24% в сравнении с 2017 годом.

При этом 57% таких операций производились через выдачу денег со счетов и карт физических лиц. 32% пришлось на авансовые платежи. Еще 23% пришлись на сделки с услугами.

Напомним, что сомнительными сделками считают те, которые не имеют экономического смысла. Основная их задача, в большинстве случаев, вывести деньги из страны, легализовать преступный доход или избежать налогов.