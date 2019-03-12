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Стало известно, зачем брали штурмом отдел МВД под Воронежем

, ИА "Амител"
Задержан начальник отдела полиции по Новоусманскому району
Задержан начальник районного УМВД Анатолий Уваров и еще два офицера / Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Задержан начальник районного УМВД Анатолий Уваров и еще два офицера / Фото: ГУ МВД по Воронежской области

По итогам штурма спецназом ФСБ отдела полиции по Новоусманскому району Воронежской области задержан начальник районного УМВД Анатолий Уваров и еще два офицера, сообщает Lenta.ru.

По информации издания, задержание связано с уголовным делом о сокрытии преступлений от учета и крышевании нелегального бизнеса.

В здании проходят обыски. Изъяты служебные журналы, аудиозаписи и несколько компьютеров.

В региональном Следкоме подтвердили, что при проведении спецоперации сотрудники полиции "действовали неправомерно" и по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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