Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала журналистам о том, что в 2019 году региональные власти увеличили финансирование домов-интернатов для престарелых и инвалидов, сообщает региональное Минсоцзащиты.

По ее словам, в 2019 году на эти цели направлено 122,7 млн рублей. По указанию губернатора Виктора Томенко дополнительно выделили еще 95 млн рублей, в том числе 28,3 миллиона – на ремонтные работы и противопожарную безопасность.

"Нас отличает от других субъектов Федерации то, что в Алтайском крае нет ветхих, пожароопасных и находящихся в аварийном состоянии учреждений. Второй момент: с 2013 года в регионе отсутствует очередность в дома-интернаты", – подчеркнула Оськина.

Сейчас в таких объектах проживают свыше пяти тысяч человек. В общей сложности для них функционируют 34 дома-интерната и один комплексный центр социального обслуживания населения, констатировала глава краевого Минсоцзащиты.